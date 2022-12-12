Песков: Ответ России на введение потолка цен на нефть огласят в ближайшие дни

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Ответ России на введение потолка цен на нефть еще обсуждается. Однако сам процесс завершится уже в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются, — добавил он.

Песков напомнил, что указ главы государства об ответе на введение потолка цен будет подписан в Бишкеке в пятницу, передает ТАСС.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Недавно министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России.