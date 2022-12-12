Эрдоган сообщил об обнаружении на юго-востоке Турции нефти

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Месторождение нефти обнаружено в районе горы Габар в турецкой провинции Ширнак. Там были найдены 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов, — заявил он.

Новое месторождение является одним из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году, передает слова Эрдогана агентство Anadolu.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Недавно министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России.