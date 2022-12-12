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Депутат Госдумы Чепа: Сербия может войти в состав России

Евгений Белоусов
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Депутат Госдумы Чепа: Сербия может войти в состав России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сербия может войти в состав России, если там проведут соответствующий референдум. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Я не знаю, насколько это реально, потому что здесь решение не Вучича (президента Сербии — прим. «ВМ»), а народа. Это должны определять люди, это референдум, — заявил Чепа.

По его словам, сам сербский народ должен прийти к решению о вхождении в состав России. У этой идеи есть множество противников, заметил депутат, поэтому необходимо только четкое волеизъявление народа, иначе это будет невозможно, передает радио «Говорит Москва».

По словам посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, ситуация вокруг непризнанной республики Косово находится «на последней черте». Он подчеркнул, что на данный момент наблюдается опасная тенденция.

Сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Марков.

По его словам, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

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