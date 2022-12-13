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Главные новости к утру 13 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 13 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые приблизят мир в стране. Он предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках оружия и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 50 процентов территории республики освобождено от ВСУ. Он добавил, что задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе россиянина Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорила его к 25 годам тюрьмы, сказала, что не считает его террористом. По ее словам, она не верит, что он планировал убивать граждан Америки.

В квитанциях за ЖКУ появится новая строка за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в домах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил проработать данную меру Минстрой России.

У России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европейский союз. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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