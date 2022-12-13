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Приметы и советы

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по ограничению скорости электросамокатов

Араз Салехов
Общество
Росстандарт утвердил новый ГОСТ по ограничению скорости электросамокатов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который с 1 февраля ограничивает скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— При разработке документа был учтен как международный опыт технических требований, так и мнения организаций-членов технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт», полученные при публичном обсуждении проекта стандарта. ГОСТ Р 70514–2022 вводит требования на ограничение максимальной скорости — 25 километров в час — с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан, — рассказал заместитель Министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

По его словам, стандарт гармонизирован с международным стандартом. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев в свою очередь добавил, что сделает поездки комфортными как для водителей средств, так и окружающих людей, сообщает сайт ведомства.

Правительство России утвердило изменения в правилах дорожного движения, которые предусматривают ряд ограничений для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем именно заключаются нововведения и с какой целью они внедряются.

Электросамокаты Росстандарт Россия Ограничения
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