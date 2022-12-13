Гепатолог Арапова перечислила лучшие продукты для здоровья печени

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Популярные БАДы и витамины для «лечения» печени не оказывают никакого влияния на ее состояние и не смогут ни от чего защитить. Об этом сообщила врач-гепатолог Мария Арапова. Она назвала продукты, которые следует принимать для поддержания здоровья печени.

— Если вы собираетесь пить витамины или БАДы для печени в целях профилактики, «чистить» печень, то помните о том, что это не имеет никакого смысла, а в некоторых случаях наносит неоспоримый вред, так как многие БАДы токсичны для печени, — предупредила медик.

По словам Араповой, печени нужны следующие витамины, которые можно получить из пищи:

— витамин А. Он регулирует выработку холестерина, помогает вырабатывать желчь и ускоряет регенерацию в клетках. Он содержится в корнеплодах, моркови, листовой зелени, сухофруктах, оранжевых фруктах и овощах.

— витамин Е. Он способствует регенерации клеток, регулирует липидный обмен и выработку половых гормонов. Он содержится в яйцах, твороге, сыре, пророщенной пшенице, тыквенном, льняном и соевом маслах.

— витамины группы В (В1, В2, В4, В6). Они участвуют в синтезе белков и жиров, обеспечивают углеводный обмен, способствую восстановлению клеток после повреждений, препятствуют накоплению жиров в печени. Эти витамины содержатся в листовой зелени, отрубях, яйцах, орехах, гречке, молоке, сметане, твороге, мясе, моркови, белокочанной капусте и зеленом горохе.

— витамин N. Участвует в процессах восстановления гепатоцитов, улучшает питание нервных клеток, препятствует жировому перерождению печени. Содержится в чечевице, зеленой гречке, необработанном рисе, семенах льна, красном мясе и овсяной крупе.

— витамин С. Повышает всасываемость витаминов А и Е, уменьшает риск развития жировой дистрофии печени, препятствует разрушению клеток печени. Он есть в цитрусовых, клюкве, бруснике, квашеной капусте и ягодах шиповника.

Гепатолог отметила, что для печени важно полноценное сбалансированное питание, богатое растительным и животным белком, витаминами и минералами, сообщает портал «Газета.Ru».

Эндокринолог Бурдиловская пояснила, чем грозит недостаток витамина А. По ее словам, витамин А — это собирательный термин. Он означает группу химически сходных веществ — ретиноидов, необходимых для поддержания оптимальной работы организма. При их недостатке страдают волосы, зрение и кожа.