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Советник главы офиса президента Украины Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter

Юлия Курганова
В мире
Советник главы офиса президента Украины Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter
Фото: president.gov.ua

Политика социальной сети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 13 декабря.

— Тема «конфликта на Украине» исчезла из трендов Twitter, — написал он в своем аккаунте.

Также политик добавил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер.

В заключение Подоляк упрекнул владельца Twitter бизнесмена Илона Маска в происходящем, передает РИА Новости.

Социальная сеть Twitter 13 декабря пометила премьер-министра Норвегии Йонаса Гара и главу МИД этой страны Анникен Хюитфельдт как «правительственные структуры Нигерии», после чего во внешнеполитическом ведомстве попросили техподдержку компании поменять маркировку в аккаунтах.

До этого Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера.

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