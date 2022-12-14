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Приметы и советы

Врач посоветовал проходить ежегодный чекап для раннего выявления онкологии

Ирина Игнатенко
Общество
Врач посоветовал проходить ежегодный чекап для раннего выявления онкологии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России почти половина злокачественных опухолей выявляется на поздних стадиях, так как многие формы онкологических заболеваний поначалу протекают бессимптомно. Чтобы вовремя обнаружить опасное заболевание, стоит проходить ежегодный чекап. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Пылев.

Он посоветовал уделять время базовым диагностическим процедурам: УЗИ, осмотрам у маммолога, гинеколога, уролога.

При этом эксперт отметил, что не стоит самостоятельно сдавать анализ на онкомаркеры. Эти процедуры не всегда обоснованы, из должен назначать медицинский специалист, передает Life.ru.

Ранее врач Иржи Кубес рассказал, что быстрее всего из онкологических заболеваний прогрессируют опухоли в голове и шеи. При этом у человека возникает сильная боль в горле. Также появляется боль в зубах и деснах, язвы в полости рта, передает ФАН.

До этого медики назвали 13 неочевидных симптомов рака, которые должен знать каждый.

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