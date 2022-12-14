Reuters: Российская нефть продается в Индии ниже себестоимости

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Индийский рынок оказался переполнен российской нефтью, поэтому поставщикам приходится максимально снижать цены из-за жесткой конкуренции. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время, по данным издания, скидка на российскую марку нефти Urals в этом месяце в Индии достигала от 12 до 15 долларов по сравнению с заключавшимися ранее сделками. С учетом этого в некоторых случаях топливо продавалось дешевле общей себестоимости — включая страхование и транспортировку.

Кроме того, с учетом фрахта, скидка может достигать более чем 30 долларов за баррель. Индия после февраля 2022 года стала крупным рынком для сбыта экспортируемой морским путем марки Urals. Так, уже в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России.