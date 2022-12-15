Депутат МГД Гусева: Инвестиционная привлекательность Москвы сохраняет стабильные позиции

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Столица возглавила рейтинг самых инвестиционно привлекательных российских регионов Национального рейтингового агентства, что подтверждает стабильные позиции Москвы в глазах бизнеса. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политики Людмила Гусева.

— Стабильно высокие позиции в рейтинге находят отражение в реальных вложениях в экономику Москвы — на столицу приходится пятая часть всех инвестиций в России. Это доверие инвесторов крайне важно, особенно в условиях внешнеполитического давления, санкций, ухода западных компаний и утечки мозгов. Москва остается привлекательной даже в сложной ситуации, — сказала Людмила Гусева.

По словам депутата, благоприятный деловой климат подкрепляет качество столичной инфраструктуры, насыщенность кадрового рынка и близость к широким рынкам потребления. Она отметила, что большую роль в этом играет прозрачность и понятность «правил игры» для предпринимателей, а также удобство решений для бизнеса и снижение бюрократических барьеров.

Парламентарий напомнила, что за первые девять месяцев этого года в столичную экономику вложили 3,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего показателя на 2,7 процента. Она обратила внимание, что принятые столицей антикризисные меры продолжат свою работу и в следующем году, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин сообщил, что Москва лидирует сразу по множеству параметров инвестиционной привлекательности регионов. Он считает, что город будет и в дальнейшем сохранять лидирующую позицию в вопросах кадрового потенциала, делового климата, качества инфраструктуры и развития новых видов инвестиционных контрактов.