Вечерний час пик в Москве в пятницу начнется в 16:00 из-за короткого рабочего дня

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

В столице начнется вечерний час пик около 16:00 из-за короткого рабочего дня. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 16 декабря.

В связи с этим горожанам рекомендовали отложить поездки на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

— По состоянию на 7:45 движение оценивается в 4 балла. Причины — снегопад, который привел к снижению общих скоростей, гололедица, мелкие аварии и затруднения из-за дорожных работ, — говорится в сообщении.

Заторы могут быть в центре города, на магистралях по направлению в область и на участках с подъемами – на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы. В настоящее движение транспорта затруднено в сторону центра, на внутренней стороне 14 километра МКАД, Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам специалиста, в четверг в столицу придет очередной циклон. Он накроет снегом Москву до воскресенья.