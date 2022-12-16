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Задымление произошло в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро

Евгений Белоусов
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Задымление произошло в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Telegram / ТАСС
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

В вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошло задымление. Об этом стало известно в пятницу 16 декабря.

В это же день еще один инцидент произошел в столичной подземке. Из-за падения пассажира на пути было перекрыто движение от станции «Парк Культуры» до «Комсомольской». В обратную сторону составы шли с увеличенным интервалом. Упавший на рельсы мужчина скончался.

Вскоре Дептранс Москвы сообщил, что движение поездов на Сокольнической линии метро было восстановлено.

Похожая ситуация произошла на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метрополитена в среду, 14 декабря. Из-за падения пассажира на пути останавливалось движение поездов от станции «Октябрьское поле» до «Спартака».

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