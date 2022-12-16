Суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего троих человек в Даниловском районе

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Россия, Москва, 3-й Павелецкий проезд Карта всех событий

Суд отправил под домашний арест до 15 февраля 35-летнего автомобилиста, сбившего троих человек, один из которых скончался. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла в 3-м Павелецком проезде вечером в четверг, 15 декабря. Мужчина на BMW сбил пешехода, переходившего проезжую часть по специальному переходу. После столкновения автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил еще двоих граждан и врезался в припаркованную машину.

Один из пешеходов скончался в результате ДТП, двое других госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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Однако вину мужчина не признал. Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще одно ДТП произошло на Щелковском шоссе: тогда маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.