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Суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего троих человек в Даниловском районе

Евгений Жуков
Происшествия
Суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего троих человек в Даниловском районе
Фото: shutterstock
Россия, Москва, 3-й Павелецкий проезд Карта всех событий

Суд отправил под домашний арест до 15 февраля 35-летнего автомобилиста, сбившего троих человек, один из которых скончался. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Авария, о которой идет речь, произошла в 3-м Павелецком проезде вечером в четверг, 15 декабря. Мужчина на BMW сбил пешехода, переходившего проезжую часть по специальному переходу. После столкновения автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил еще двоих граждан и врезался в припаркованную машину.

Один из пешеходов скончался в результате ДТП, двое других госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Однако вину мужчина не признал. Ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще одно ДТП произошло на Щелковском шоссе: тогда маршрутное такси врезалось в пассажирский автобус. В результате столкновения пострадали два человека, они были госпитализированы.

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