Европейский союз расширил санкции еще на три российских банка
Европейский союз в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в «Официальном журнале ЕС».
У двух финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — заморозили активы. Для Всероссийского банка развития регионов ограничили проведение операций.
В случае с первыми двумя кредитными организациями основанием для введения рестрикций послужило то, что они работают в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для экономики России.
Учредитель RT Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания попали в списки организаций, против которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.
Санкции расширены на телеканалы РЕН ТВ, НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и Первый канал.
Евросоюз ввел санкции против режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и певца Григория Лепса.