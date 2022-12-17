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Европейский союз расширил санкции еще на три российских банка

Юлия Курганова
В мире
Европейский союз расширил санкции еще на три российских банка
Фото: depositphotos

Европейский союз в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в «Официальном журнале ЕС».

У двух финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — заморозили активы. Для Всероссийского банка развития регионов ограничили проведение операций.

В случае с первыми двумя кредитными организациями основанием для введения рестрикций послужило то, что они работают в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для экономики России.

Учредитель RT Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания попали в списки организаций, против которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.

Санкции расширены на телеканалы РЕН ТВ, НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и Первый канал.

Евросоюз ввел санкции против режиссера Никиты Михалкова, телеведущего Бориса Корчевникова и певца Григория Лепса.

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