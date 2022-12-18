Главные новости к утру 18 декабря
Член демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время своей речи он отметил, что правами человека должны обладать все люди в мире.
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с РФ. По его словам, ФРГ поддерживает украинские власти и поставляет современное оружие, но в то же время придерживается трех принципов в данном вопросе.
Украинские военные действительно пытались убить главу Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, когда он весной приезжал на линию фронта в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
18-летний российский хоккеист «Лондон Найтс» Абакар Казбеков погиб, выпав из окна. Его тело обнаружили утром 17 декабря под окнами здания.
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с военными и поблагодарил их за образцовое несение службы