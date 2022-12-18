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Главные новости к утру 18 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 18 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Член демократической партии Джефф Янг сказал, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей Донбасса. Такое заявление он сделал после поздравления госсекретаря Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека. Во время своей речи он отметил, что правами человека должны обладать все люди в мире.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с РФ. По его словам, ФРГ поддерживает украинские власти и поставляет современное оружие, но в то же время придерживается трех принципов в данном вопросе.

Украинские военные действительно пытались убить главу Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, когда он весной приезжал на линию фронта в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

18-летний российский хоккеист «Лондон Найтс» Абакар Казбеков погиб, выпав из окна. Его тело обнаружили утром 17 декабря под окнами здания.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с военными и поблагодарил их за образцовое несение службы

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