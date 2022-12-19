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Главные новости к утру 19 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 19 декабря
Фото: Pexels

Американский миллиардер Илон Маск запустил на своей странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети, и дал обещание подчиниться желанию пользователей.

Американский конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что видит достаточное количество оснований для предъявления уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

Американские ученые опаздывают с проведением ряда исследований из-за дефицита подопытных обезьян. Задержки составляют до одного года. Эти приматы, по утверждениям регуляторов, важны для безопасности лекарственных препаратов в ранних исследованиях. До этого основным поставщиком обезьян с Соединенные Штаты был Китай, однако два года назад Пекин ввел запрет на их экспорт.

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что рассчитывает продолжать выступления в составе своей национальной команды в статусе чемпиона мира и не намерен завершать карьеру после большого успеха.

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в понедельник, 19 декабря. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра РФ.

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