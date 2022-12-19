Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева

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Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы, — написал он на своей странице в социальных сетях.

Кличко уточнил, что на места инцидента прибыли городские службы. По его словам, подробности произошедшего станут известны позже, передает РИА Новости.

До этого глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе в результате ночной атаки дронами повреждены объекты критической инфраструктуры.

Воздушную тревогу объявили 17 декабря в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской украинских областях. Позже тревога была объявлена в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом взрыве в Днепровском районе Киева. Помимо этого, взрывы прогремели в Запорожье, Кривом Роге, Киевской и Днепропетровской областях.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.