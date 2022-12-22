ЦОДД внес 1084 изменения в организацию дорожного движения в Москве

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ЦОДД внес в организацию дорожного движения 1084 изменения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 декабря.

— Там, где нельзя расширить или перестроить дорогу, мы реализовали 191 проект по улучшению движения с помощью переразметки: ввели одностороннее движение вместо двустороннего, чтобы сделать больше парковочных мест и свободный безопасный проезд авто, — говорится в сообщении.

Для увеличения пропускной способности специалисты добавили больше полос движения, а также запустили новые повороты. Так, открытие нового поворота с Самаркандского бульвара на Рязанский проспект позволит водителям экономить время в дороге, а в час пик скорость движения транспорта здесь стала быстрее на 21 процент, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

За 11 месяцев текущего года Центр организации дорожного движения обновил действующие и установил новые светофоры по 215 адресам в столице. Они были установлены на участках с интенсивным движением, в аварийных местах, а также около школ и больниц.