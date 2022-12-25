Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков считает неприемлемым поведение болельщиков на арене в Астане, которые не встали во время российского гимна перед матчем регулярного чемпионата.

В субботу, 24 декабря, российская команда проиграла на выезде астанинскому «Барысу» со счетом 4:5 по буллитам.

— С детства всех учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, что это неприемлемо, — заявил спортсмен во время флеш-интервью КХЛ ТВ, передает РИА Новости.

Телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с резкой критикой на уехавшего из страны блогера Даню Милохина, который исполнил в прямом эфире гимн Украины. Он заявил, что не против исполнения блогером гимна любой другой страны. Но поступок, совершенный тиктокером, по словам журналиста, «нельзя делать носителю русской крови».

21 ноября журналист и блогер Михаил Шахназаров также прокомментировал поступок Милохина, который спел гимн Украины во время стрима.