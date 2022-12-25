Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане

Юлия Курганова
Общество
Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков считает неприемлемым поведение болельщиков на арене в Астане, которые не встали во время российского гимна перед матчем регулярного чемпионата.

В субботу, 24 декабря, российская команда проиграла на выезде астанинскому «Барысу» со счетом 4:5 по буллитам.

— С детства всех учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, что это неприемлемо, — заявил спортсмен во время флеш-интервью КХЛ ТВ, передает РИА Новости.

Телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с резкой критикой на уехавшего из страны блогера Даню Милохина, который исполнил в прямом эфире гимн Украины. Он заявил, что не против исполнения блогером гимна любой другой страны. Но поступок, совершенный тиктокером, по словам журналиста, «нельзя делать носителю русской крови».

21 ноября журналист и блогер Михаил Шахназаров также прокомментировал поступок Милохина, который спел гимн Украины во время стрима.

Хоккей КХЛ Казахстан Гимны Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте