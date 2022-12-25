Главные новости к утру 25 декабря

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Хоккеист потерял сознание и умер во время матча любительских команд в столице. Трагический инцидент случился на ледовой арене на улице Яблочкова в матче команд «Арсенал III» и Jersey 53.

Юрист Елена Кудерко назвала «нехорошие» кредиты, от которых следует отказаться. Прежде чем взять кредит, необходимо оценить, сможете ли вы его выплачивать. Бывают займы, с которыми вообще не нужно связываться, так как это может быть опасно для финансового благополучия.

В городе Таганроге Ростовской области участников специальной военной операции не пустили в одно из местных кафе якобы из-за военной формы. В Сети появилось видео, на котором женщина за кадром снимает двух мужчин в военной форме без лиц. По словам военных, их не пустили в кафе из-за дресс-кода.

Во время новогоднего корпоратива коллеги замуровали сослуживца в небольшом сейфе, но вытащить его оттуда не смогли. Инцидент произошел на улице Гагаринской, 5, около Летнего сада. В ходе праздничной вечеринки сотрудники одной из компаний ради шутки закрыли коллегу в сейфе. Когда пришло время открыть хранилище, то ключей ни у кого не оказалось.

Жители Великобритании, которые приняли у себя украинских беженцев, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, а некоторые из них в зимние праздники хотят «вернуть» свои дома. Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим украинцев жителям страны, рассказала, что некоторые из них в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.