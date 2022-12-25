Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Движение трамваев на участке Открытого шоссе снова введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в воскресенье, 25 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в сообщении.

Задержка происходила в районе остановки «Тагильская улица». Там по техническим причинам произошла задержка трамваев, следовавших по маршрутам № 2, 13 и 36. В связи с возникшими ограничениями маршруты транспорта временно изменили.

Накануне сообщалось, что около 300 вагонов «Москва-2020» начнут курсировать на новых участках Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро столицы. За последние 12 лет московское руководство закупило свыше четырех тысяч вагонов современного образца, что, в свою очередь, увеличило долю новых поездов в 5,5 раза.

До этого стало известно, что еще пять выделенных полос для движения общественного транспорта появились в Москве. Эти изменения должны помочь более точно соблюдать расписание, а также снизить аварийность на участках дороги.