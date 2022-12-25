Эскалатор в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» закроют до 30 декабря

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Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Чистые пруды Карта всех событий

В период с 24 декабря по 30 декабря будет закрыт эскалатор в переходе между станциями «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 25 декабря.

— С 24 по 30 декабря 2022 года в переходе со станции «Чистые пруды» Сокольнической линии на Люблинско-Дмитровскую линию закрыт на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

12 ноября участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена закрыли на полгода в связи с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». За это время фактически будет построен новый тоннель протяженностью 120 метров.

Также стало известно, что за 11 месяцев 2022 года пассажиры Московского метрополитена обратились к стойкам «Живое общение» около 520 тысяч раз. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пассажиров чаще всего интересовала информация о проезде, действующих тарифах и о работе сервиса оплаты проезда посредством биометрии.