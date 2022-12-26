Синоптики сообщили москвичам о пасмурной и морозной погоде 26 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В понедельник, 26 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная и морозная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–16 градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

Более 110 миллиметров осадков выпало в столице с начала декабря. Этот месяц станет самым дождливым и снежным за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1981 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года. В начале недели холод усилится, а ночью морозы окрепнут до 7–12 градусов. Днем температура воздуха составит минус 4–9 градусов.