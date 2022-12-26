Эрдоган заявил о планах Турции стать центром поставок энергоносителей

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Президент Турции Реджен Тайип Эрдоган сообщил, что республика решительно настроена стать центром для поставок энергоносителей из регионов Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.

— Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами, — сказал глава государства.

Он также добавил, что в ближайшем будущем Анкара планирует избавиться от энергетической зависимости, передает ТАСС.

До этого турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море новое месторождение природного газа, объем которого оценивается в 58 миллиардов кубометров.

9 декабря делегация Газпрома прибыла с деловым визитом в Стамбул. Глава холдинга Алексей Миллер обсудил с Эрдоганом и турецким министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом поставки в республику данного вида российского топлива, а также перспективы создания газового хаба, что стало главным итогом поездки.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в Турции возможно организовать газовый хаб для торговли энергоресурсами между Россией и Европой, но создание инфраструктуры для этого займет несколько лет.