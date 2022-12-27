Диетолог рассказала, кому противопоказано употребление холодца

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Людям, у которых наблюдаются подагра, панкреатит и камни в почках, категорически запрещено употреблять холодец. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

— Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять, — сказала она.

По словам специалиста, из-за высокого содержания пуринов потребление холодца также не рекомендуется пациентам с панкреатитом и камнями в почках.

Однако если у человека нет противопоказаний, то блюдо стоит есть вместе с острыми специями и соусами. Это связано с тем, что холодец является тяжелой для пищеварения едой. Острые приправы позволят спровоцировать выделение желудочных соков, что положительно отразится на переваривании, передает «Москва 24».

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