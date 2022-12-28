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Главные новости к утру 28 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 28 декабря
Фото: Pexels

Военно-морские учения РФ и Китая «Морское взаимодействие — 2022» подошли к концу в Восточно-Китайском море, сообщили в российском Минобороны. Маневры «Морское взаимодействие — 2022» проходили с 21 по 27 декабря.

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает диалоги с потенциальными покупателями своих предприятий в России, организация намерена заключить соглашение до конца нынешнего года. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Стоимость одного барреля нефти марки Brent достигла показателя 86 долларов впервые с начала текущего месяца. Это следует из информации, указанной в котировках лондонской биржи ICE от 28 декабря.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин планирует инициировать подготовку законопроекта о признании иностранными агентами «предателей» и «перебежчиков».

Американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для жителей России: пользователи могут вновь скачивать и устанавливать Windows 11,10, Windows 8.1. и Windows 7.

Облачная погода, снег, гололедица, местами снежные заносы и к тому же до двух градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую среду, 28 декабря. Такой прогноз представили специалисты российского Гидрометцентра.

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