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Суд в Перми начал выносить приговор Бекмансурову

Полина Долганова
Происшествия
Суд в Перми начал выносить приговор Бекмансурову
Фото: shutterstock

Пермский суд начал выносить обвинительный приговор стрелявшему в местном высшем учебном заведении Тимуру Бекмансурову. Прокурор запросил для молодого человека пожизненное заключение. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам судьи Сергея Коробейникова, юноша совершил преступления, предусмотренные статьями «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство», передает агентство.

29 ноября Бекмансуров озвучил свое последнее слово. Он попросил не выносить ему самый строгий приговор по причине инвалидности и не приговаривать его к пожизненному заключению.

При этом, согласно позиции обвинения, первые пять лет Бекмансуров должен будет провести в тюрьме, а после его необходимо перевести в колонию особого режима.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров начал стрелять по людям, которые находились в вузе. Пострадавшими оказались 47 человек, шесть человек погибли.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже в отношении Бекмансурова провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

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