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В Мариуполе после ухода из него подразделений ВСУ нашли более трех тысяч убитых мирных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в пятницу, 30 декабря.

— Только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч, — говорится в сообщении.

По данным комитета, бойцы Нацгвардии Украины создавали препятствия для эвакуации мирного населения из Мариуполя, после чего не успевшие покинуть город гражданские становились «живой мишенью для украинских карателей».

СК предложил создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личностей. Кроме того, следователи возбудили уголовные дела по факту военных преступлений в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также других военачальников, передает РИА Новости.

До этого Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов»* используют запрещенные методы ведения войны, в частности, пытают мирное население и убивают детей.

* Запрещенная в России террористическая организация.