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Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США накануне визита

Полина Долганова

Сюжет: 

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Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США накануне визита
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в США совершил секретный звонок, чтобы договориться о получении арестованных денег бизнесменов из России. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.

— Зеленский пытался убедить главу республиканцев в Сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны, — говорится в материале.

Уточняется, что в итоге соответствующее положение приняли в формате поправки к проекту закона о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов.

Зеленский 21 декабря совершил визит в Конгресс США. Зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти США и какие последствия возможны после этого визита — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» подчеркнул, что поездка президента Украины в Вашингтон носит в первую очередь символический характер.

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