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Приметы и советы

Главные новости к утру 31 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 31 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Китаю следует усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболеваний. Такое заявление опубликовано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты заявили, что будут помогать Пекину в урегулировании ситуации на территории страны.

Зимние каникулы в школах является благоприятным фактором, который во многом предопределит снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в России. Такое мнение высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Северная Корея утром в субботу, 31 декабря, запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые упали в море, пролетев 350 километров при максимальной высоте в 100 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане.

Именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами заключен до лета 2025 года.

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, а также до трех градусов тепла ожидают жителей столичного региона в субботу, 31 декабря. Такой прогноз дали специалисты российского Гидрометцентра.

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