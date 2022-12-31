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Приметы и советы

«Пейте каждый день»: названы два полезных напитка для здоровья кишечника

Ника Комкова
Общество
«Пейте каждый день»: названы два полезных напитка для здоровья кишечника
Фото: Depositphotos

Хорошее состояние кишечника важно для общего здоровья, отличного самочувствия и даже похудения. Здоровый кишечник — залог правильного пищеварения, он препятствует вздутию, а значит сулит плоский живот. Также не склонен к воспалениям и улучшает обмен веществ, а значит, способствует расщеплению жиров.

По этой причине включить в рацион полезные для кишечника продукты и напитки — хорошая идея. Тренер по здоровью Джоанна Вэнь назвала два лучших напитка для кишечника и рассказала о преимуществах, пишет американское издание She Finds.

Зеленый чай матча

Матча — разновидность зеленого чая, приготовленного из тонко измельченных чайных листьев. Он содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов и других вредных веществ, благотворно влияют на пищеварение, уменьшают выпуклость живота, от того он выглядит плоским.

Доктор Вэнь отметила, что катехины, содержащиеся в матче, оказывают многочисленные положительные эффекты на пищеварительную систему, уменьшают воспаление и подавляют рост вредных бактерий.

— Все, что требуется: одна чашка в день, и вы будете на пути к улучшению здоровья кишечника, — подытожила эксперт.

Имбирный чай

Имбирный чай — еще один напиток, известный своей пользой для пищеварения и рядом других замечательных преимуществ для здоровья. Имбирь веками использовался в традиционной медицине для лечения различных болезней, при этом проблемы с пищеварением составляют лишь малую их часть, от которых он может помочь. По словам специалиста, активный ингредиент имбиря гингерол обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, крайне полезен для пищеварения и облегчает запор.

— Также известно, что регулярное употребление имбирного чая разгоняет метаболизм, — отметила Вэнь.

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