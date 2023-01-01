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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 2 января

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 2 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ночь на понедельник, 2 января, в городе ожидается ухудшение погодных условий, которое приведет к образованию гололеда на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 1 января.

По данным синоптиков, в город придет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха опустится ниже нуля, а местами могут пройти дожди, перемежающиеся с мокрым снегом. Скорость ветра с порывами составит 16 метров в секунду. В связи с этим утром и днем 2 января может образоваться гололед.

Подобные погодные условия способны вызвать затруднения движения на дорогах. Столичных автомобилистов призвали сохранять внимательность. Пешеходам же рекомендуется носить нескользящую обувь и избегать шатких конструкций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в начале 2023 года в столице могут быть зафиксированы сразу два температурных рекорда. По его словам, 1 и 2 января столбики термометров, вероятно, поднимутся до отметки 5 градусов тепла.

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