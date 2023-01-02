Главные новости к утру 2 января

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Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире скандинавского телевидения причины устойчивости российской экономической системы к западным санкциям. Ими являются доходы от энергоресурсов, опыт предыдущих кризисов и действия ЦБ РФ.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) утром в понедельник, 2 января, атаковали Климовский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Удар беспилотников нанес повреждения одному из объектов энергоснабжения, расположенных в регионе.

В нескольких украинских регионах, включая столичный, прозвучали сирены воздушной тревоги. Тревога была объявлена сразу в восьми регионах восточноевропейского государства. Сирены звучат в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с «Властелином колец» и выразил мнение, что в стране необходимо установить монархию.

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Погода с переменной облачностью, отсутствие осадков, гололедица, а также до 1 градуса со знаком «плюс» ожидают жителей столичного региона в понедельник, 2 января. Об этом рассказали представители Гидрометцентра РФ.