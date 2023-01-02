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Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве ввели почти 13 миллионов «квадратов» недвижимости

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве ввели почти 13 миллионов «квадратов» недвижимости
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За прошлый год в столице ввели почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В прошедшем году нам вновь удалось перевыполнить план по вводу недвижимости и жилья. Так, по итогам 2022 года мы ввели 12,87 миллиона «квадратов» недвижимости, — отметил он.

Заммэра уточнил, что из вышеуказанного числа 6,6 миллиона квадратных метров пришлось на жилье. По его словам, это более чем на 40 процентов превышает план в 4,5 миллиона «квадратов», установленный федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

В конце 2022 года министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в прошлом году для возведения зданий по программе реновации город выделил 214 земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов, подъездных дорог и размещения строительных городков. За текущий год было выделено порядка 146,5 гектара во всех административных округах.

Строительство Недвижимость Андрей Бочкарев
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