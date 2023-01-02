Услуги по «доеданию» новогодних салатов появились в Сети

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Россияне стали предлагать свои услуги в «доедании» оставшихся после Нового года праздничных салатов. Объявления появились на одном из популярных сайтов объявлений ночью 2 января.

— Доем салаты и закуски. Недорого, — гласит подпись под одним из таких объявлений.

Фото: avito.ru

Неизвестно, насколько серьезны такие объявления, но вслед за первым, оставленным жителем Краснодара, на сайте стали появляться и другие.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что тем людям, у которых наблюдаются подагра, панкреатит и камни в почках, категорически запрещено употреблять холодец.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две–три ложки.

В беседе с «ВМ» она также отметила, что селедка под шубой менее вредна чем оливье из-за наличия в ней рыбы, а если селедка не пересолена, то она полезна для здоровья. При этом можно минимизировать вред оливье, сделав его самостоятельно и заправив его натуральным йогуртом либо нежирной сметаной вместо майонеза.