Daily Mail: Минюст США скрыл данные о сделках сына и брата Байдена

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Минюст Соединенных Штатов скрыл почти 400 страниц конфиденциальных документов, которые свидетельствуют о связях сына и брата американского президента Джо Байдена Хантера и Джима с КНР, РФ и Украиной. Об этом сообщается в издании Daily Mail со ссылкой на информацию юриста Кевина Эванса.

По его словам, он подал в суд на Минюст еще в мае 2022 года, после того как ведомство отказалось предоставить ему доступ к «потенциально важным» документам. При этом специалист подчеркнул, что отказ противоречит закону США о свободе информации.

Более того, Эванс заявил, что в Минюсте пытаются уйти от прямых ответов на вопрос относительно этой информации, заявляя, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» запрашиваемые данные.

28 декабря экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований, которое проводит расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена замолчало «неудобную» информацию, связанную с этим делом. По словам политика, данная ситуация является «возмутительным позором».