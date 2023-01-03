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Главные новости к утру 3 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 3 января
Фото: Pexels

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Сирена начала звучать 2 января в 23:28 по московскому времени.

Россия рассматривает реализацию Японии курса на отказ от мирного развития страны как серьезный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Читатели французского издания Le Figaro скептически прокомментировали материал, в котором анализировались сценарии возможного контрнаступления ВСУ. В статье сказано о «решительном настрое» украинских войск и президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные операции и подготовке нового контрнаступления.

С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Об этом рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на критику премьер-министром Польши Матеушем Моравецким празднования на Украине дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. 1 января на Украине под патронатом официальных властей прошли несколько мероприятий в честь дня рождения Бандеры.

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