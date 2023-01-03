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Движение поездов на Ярославском направлении восстановили после смертельного ДТП

Евгений Белоусов
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Движение поездов на Ярославском направлении восстановили после смертельного ДТП
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Ярославское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после смертельного ДТП. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение поездов в сторону Фрязина было приостановлено из-за ДТП на переезде.

Авария, о которой идет речь, произошла утром 3 января. На переезде между станциями Ивантеевка и Детская электричка столкнулась с автомобилем. В результате погибли три человека.

Накануне в поселке Первомайское в ТиНАО произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля. Согласно предварительным данным, при ДТП пострадали два человека.

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