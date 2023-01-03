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Захарова осудила использующих украинский лозунг «в шутку»

Евгений Белоусов
Общество
Захарова осудила использующих украинский лозунг «в шутку»
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Использование украинского лозунга «Слава Украине» в качестве шутки недопустимо. Такое заявление сделала во вторник, 3 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Оправдания сегодняшних «лозунгующих», что это «как бы в шутку», не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, он салютует именно нацизму и фашизму, — заявила она.

Захарова напомнила о корнях этого лозунга, который сформировался в середине XX века среди украинских националистов. Именно такими словами они пользовались, чтобы определять «своих» при встрече.

Поэтому использования этих слов нельзя оправдывать «шуткой», утверждает Захарова, ведь это прямая отсылка к национализму.

Во время новогоднего концерта в Дубае певец Валерий Меладзе разговорился с одним из зрителей и высказал поддержку украинской армии. Негромко он произнес на камеру этот украинский лозунг, вторя своему собеседнику. Это вызвало бурю возмущения со стороны русскоязычных пользователей Сети.

Вскоре член Совета Федерации Елена Афанасьева заявила, что Меладзе следует лишить российского гражданства после его поступка.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что теперь Меладзе заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

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