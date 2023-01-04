Польский телеканал TVP Info показал надпись «Героическая оборона России»

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Во время эфира на центральном польском телеканале TVP Info зрители увидели бегущую строку информационной программы, которая гласила «Героическая оборона России». Об этом сообщило издание Gazeta Polska в среду, 4 ноября.

Соответствующая бегущая строка была продемонстрирована в ходе эфира, посвященного спецоперации на Украине. Телеведущая дала описание ситуации на линии соприкосновения. Ее речь сопровождалась красной бегущей полосой со словами «Героическая оборона России».

Читатели сайта сразу прокомментировали ситуацию. Многие отметили, что появившаяся надпись стала «оговоркой по Фрейду».

— Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды, — цитирует пользователя eiree_z_bagien РИА Новости.

Накануне стало известно, что читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого касательно празднования на Украине дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Его слова назвали «смехотворными», а также «порекомендовали воздержаться от критики» украинской стороны.