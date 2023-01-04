Московский зоопарк поделился кадрами вечерней прогулки медведя Диксона

Фото: Пресс-служба зоосада

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами вечерней прогулки медведя Диксона.

— Падающий снег будто заворожил нашего медведя — он даже ловил снежинки. А еще Диксон увлеченно жевал сосновые ветки, — рассказала она.

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Сосновые ветки Диксон сумел оторвать от новогоднего дерева в своем вольере, написала Акулова в своем Telegram-канале.

15 декабря Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Для животного это был первый естественный снег в зоопарке, и медведь смог вдоволь в нем поваляться.

Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Так, чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе.

Перед самым Новым годом специалисты столичного зоопарка поместили в вольер медведя Диксона подвесную сосну с яблоками и положили под нее новогодний подарок.