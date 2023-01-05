Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пресс-секретарь Михалкова подтвердила его госпитализацию

Александр Афонин
Общество
Пресс-секретарь Михалкова подтвердила его госпитализацию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагностированным гриппом, его состояние не уточняется. Об этом сообщила его пресс-секретарь в четверг, 5 января.

— Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом, — заявила она «ВМ».

Более подробной информации о состоянии Михалкова и деталей произошедшего в пресс-службе не уточнили. Однако, по информации РЕН ТВ, состояние режиссера оценивается как средней степени тяжести. Он был доставлен в одну из московских больниц.

Как сообщила «Вечерней Москве» супруга Михалкова Татьяна, ее муж отправился в больницу в целях профилактики. Информация о серьезном заболевании не соответствует действительности.

О госпитализации режиссера ранее сообщили ряд СМИ. Как утверждалось, у Михалкова диагностировали ковидную пневмонию. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Помимо этого, «ВМ» связалась с близкими и коллегами Михалкова, чтобы уточнить данную информацию. По словам племянника кинорежиссера Егора Кончаловского-Михалкова, он ничего не знал о госпитализации известного родственника. Пиар-агент его старшего брата Андрея Михалкова-Кончаловского, также заявила, что ей неизвестно о госпитализации Никиты Михалкова.

Никита Михалков Грипп Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте