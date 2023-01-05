Пресс-секретарь Михалкова подтвердила его госпитализацию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагностированным гриппом, его состояние не уточняется. Об этом сообщила его пресс-секретарь в четверг, 5 января.

— Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом, — заявила она «ВМ».

Более подробной информации о состоянии Михалкова и деталей произошедшего в пресс-службе не уточнили. Однако, по информации РЕН ТВ, состояние режиссера оценивается как средней степени тяжести. Он был доставлен в одну из московских больниц.

Как сообщила «Вечерней Москве» супруга Михалкова Татьяна, ее муж отправился в больницу в целях профилактики. Информация о серьезном заболевании не соответствует действительности.

О госпитализации режиссера ранее сообщили ряд СМИ. Как утверждалось, у Михалкова диагностировали ковидную пневмонию. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Помимо этого, «ВМ» связалась с близкими и коллегами Михалкова, чтобы уточнить данную информацию. По словам племянника кинорежиссера Егора Кончаловского-Михалкова, он ничего не знал о госпитализации известного родственника. Пиар-агент его старшего брата Андрея Михалкова-Кончаловского, также заявила, что ей неизвестно о госпитализации Никиты Михалкова.