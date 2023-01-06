Провидец дал денежный прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в сфере финансов в 2023 году.

Овен

В этом году Овнов ждет большое количество перспективных проектов, которые увеличат их благосостояние. Также в их жизни уже весной произойдут хорошие перемены. Специалист посоветовал прислушиваться к своей интуиции и держать ситуацию под контролем.

Тельцы

Представителям этого знака, в свою очередь, лучше не соглашаться на какие-либо проекты, так как они не принесут ожидаемого результата. При этом год будет отличаться своей стабильностью в финансах: для этого нужно будет приложить все усилия и развиваться.

Близнецы

В 2023 году дела у Близнецов будут идти особенно удачно. Им стоит заручиться поддержкой единомышленников в осуществлении планов.

Рак

Этот год будет стабильным в плане финансов. Возможных разногласий с коллегами стоит избегать, чтобы не понести потери.

Стоит обдуманно подходить ко всем своим решениям. Год также несет возможности получения крупной суммы денег, возможно, наследства.

Лев

Этот год сулит представителям знака значительные успехи, он открывает тайну занавеса и дает Львам проявить себя. Ошибки прошлого стоит учесть в решениях на пути к успеху.

Дева

Наступивший год принесет финансовую стабильность Девам. При этом им лучше не рисковать и не совершать необдуманных поступков.

Весы

Данный год даст Весам хорошую прибыль, но не стоит менять род деятельности или начинать новый проект. Придерживайтесь стабильности.

Также новый год принесет весам возможность увеличить свой доход, но зависть окружения может плохо на этом сказаться. Не стоит вступать в долговые обязательства, иначе вас могу обмануть.

Скорпионы

Новый год принесет очень хорошие изменения в жизнь Скорпионов. Он даст возможности для развития и хорошей прибыли, но для получения успеха им стоит придерживать свои эмоции и характер.

Стрельцы

Стрельцам не стоит пытаться изменить жизнь и идти на риски, это не принесет ничего хорошего.

Козерог

Наступивший год принесет людям под этим знаком зодиака хорошие дары — можно рассчитывать на ряд деловых предложений, которые дадут хороший достаток, однако перед началом стоит заручиться знаниями, чтобы не подвергнуться рискам.

Водолей

Год Кролика даст возможность Водолеям получить награды за их прошлые знания. Люди под этим знаком зодиака будут награждены в финансовом плане, что принесет им хороший достаток.

Рыбы

Для Рыб наступивший год несет множество выгодных предложений и проектов. Для успеха в них нужно активизироваться и действовать очень быстро, сообщает Teleprogramma.

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