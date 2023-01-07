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Главные новости к утру 7 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 7 января
Фото: Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля.

Система ПВО сбила беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Новая западная военная помощь украинским властям, в том числе обещание поставок бронемашин, указывает на то, что Запад поддерживает наступательную тактику ВСУ, подготовку «еще к одному кровавому году» и нежелание прийти к мирным переговорам в ближайшее время. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на аналитиков.

Жителям Европы нужно приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен» на континенте. Об этом сообщил обозреватель издания Politico Карло Мартушелли.

Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов взял взятку в 227 миллионов рублей за содействие при заключении госконтрактов. В схеме использовались счета в банках за рубежом.

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