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Ефимов рассказал о создании в Москве трех высокотехнологичных кластеров в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Ефимов рассказал о создании в Москве трех высокотехнологичных кластеров в 2022 году
Фото: Пресс-служба
Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Три высокотехнологичных кластера — фармацевтики, фотоники и электромобилестроения создали в столице в 2022 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, — рассказал он.

На сегодняшний день в объединение вступили порядка 100 организаций, половина из которых расположена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в кластер фармацевтики уже вступили девять предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационные лекарственные средства.

Порядка 20 компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» вошло в состав межотраслевого кластера электромобилестроения. По словам Ефимова, на данный момент проводятся переговоры по привлечению дополнительных предприятий сферы электромобилестроения на площадки ОЭЗ.

Владимир Ефимов Москва технополис «Москва»
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