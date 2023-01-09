Ефимов рассказал о создании в Москве трех высокотехнологичных кластеров в 2022 году

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Три высокотехнологичных кластера — фармацевтики, фотоники и электромобилестроения создали в столице в 2022 году. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики, — рассказал он.

На сегодняшний день в объединение вступили порядка 100 организаций, половина из которых расположена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в кластер фармацевтики уже вступили девять предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационные лекарственные средства.

Порядка 20 компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» вошло в состав межотраслевого кластера электромобилестроения. По словам Ефимова, на данный момент проводятся переговоры по привлечению дополнительных предприятий сферы электромобилестроения на площадки ОЭЗ.