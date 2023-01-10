Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей

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Запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, необходимо внимательно отслеживать поведение детей. Об этом рассказала психолог Ирина Таранова.

Психолог пояснила, что дети по-разному реагируют на запрет со стороны родителей. Реакция является повторяющейся и вырабатывается в процессе развития и взаимодействия в семье. Она отметила, что дети могут совершать некоторые поступки демонстративно, прибегать к манипуляции.

— Дети видят варианты, как можно добиться своего. Нужно на каждом этапе быть внимательным к ребенку, к подростку, отслеживать, что с ним происходит, — пояснила она в комментарии НСН.

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