Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, необходимо внимательно отслеживать поведение детей. Об этом рассказала психолог Ирина Таранова.

Психолог пояснила, что дети по-разному реагируют на запрет со стороны родителей. Реакция является повторяющейся и вырабатывается в процессе развития и взаимодействия в семье. Она отметила, что дети могут совершать некоторые поступки демонстративно, прибегать к манипуляции.

— Дети видят варианты, как можно добиться своего. Нужно на каждом этапе быть внимательным к ребенку, к подростку, отслеживать, что с ним происходит, — пояснила она в комментарии НСН.

Ранее психолог Екатерина Горькова пояснила, какие фразы родители не должны говорить детям. Так, нельзя говорить ребенку, что он не имеет права ни на что в доме, ведь он еще не зарабатывает. Это создает проблемы в отношениях с деньгами, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Волнуясь за своих детей, родители стараются оградить их от сложностей и уберечь от опасностей. Но перейти грань заботы и начать контролировать каждый шаг очень легко. Как выстраивать диалог с детьми, рассказывает психолог семейного центра «Западное Дегунино» Дарья Папырина.

Родители Дети Отношения
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте