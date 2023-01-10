Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей
Запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, необходимо внимательно отслеживать поведение детей. Об этом рассказала психолог Ирина Таранова.
Психолог пояснила, что дети по-разному реагируют на запрет со стороны родителей. Реакция является повторяющейся и вырабатывается в процессе развития и взаимодействия в семье. Она отметила, что дети могут совершать некоторые поступки демонстративно, прибегать к манипуляции.
— Дети видят варианты, как можно добиться своего. Нужно на каждом этапе быть внимательным к ребенку, к подростку, отслеживать, что с ним происходит, — пояснила она в комментарии НСН.
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