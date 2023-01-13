СМИ: Блогера Диму Масленникова экстренно госпитализировали в Москве

Российского блогера Диму Масленникова, который специализируется на производстве экстремального контента, госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, блогер самостоятельно вызвал себе скорую. Медики выявили у него нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали наджелудочковую тахикардию.

В настоящее время блогер находится в кардиологии московской клиники под наблюдением специалистов.

Масленников — российский видеоблогер, музыкант, ресторатор и телеведущий. Он известен широкой общественности как автор лайфстайл-роликов об охоте и экстриме.

До этого сообщалось, что российский режиссер Никита Михалков все еще остается в отделении реанимации.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Как утверждалось в публикациях, состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.