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Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Араз Салехов
Город
Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Фото: Unsplash

Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которая стартует 18 января. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе музея.

Так, будет впервые показана мультимедийная выставка «Искра надежды». Это совместный проект Музея Победы и Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» — филиала ГБУК Ленинградской области «Дорога жизни».

Как уточняется, одну из выставок посвятили операции «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. Помимо этого, в электронной экспозиции «Ленинград в открытках блокадного периода» представлена уникальная коллекция открыток блокадного города на Неве.

Также в Сети будет продемонстрирован проект «Ленинград. Дорога жизни», который посвящен истории создания и функционирования единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград со страной и проходившей по Ладожскому озеру.

25 января, в Татьянин день, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. Гости увидят выставку «Молодая гвардия», посвященную подвигу молодых героев войны.

В Музее Победы после новогодних праздников возобновилась образовательная программа «Историческое путешествие». В 2023 году в проекте примут участие более семи тысяч кадет.

Итоговым мероприятием станет презентация литературно-музыкальных композиций. Лучшие кадетские классы определят жюри.

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