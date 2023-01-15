Полянский: ГА ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала по РФ

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Генеральная Ассамблея ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала по России. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что любые подобные инициативы не имеют юридических оснований. По его словам, такая идея эксплуатируется на Западе в политических и популистских целях.

Дипломат отметил, что не видит в данной задумке какой-либо политической основы, «кроме как заставить серьезных людей смеяться».

— Это больше политическая, чем юридическая инициатива, — заявил Полянский в эфире телеканала RT.

Россия расценивает идеи украинских властей о некоем трибунале по событиям на Украине как нелепые. Об этом 9 января сказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат заявил, что украинская сторона «фонтанирует различными нелепыми идеями», которые у него нет времени комментировать.

В середине декабря глава европейской дипломатии Жозеп Борелль сообщил, что идея создания международного трибунала для расследования действий России на Украине не нашла единой поддержки на недавнем заседании министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе.