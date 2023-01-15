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В Тель-Авиве десятки тысяч людей участвуют в акции протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина. Уточняется, что в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) на акции было почти 80 тысяч человек.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны. Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания.

Бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда, который следовал из Москвы во Владикавказ.

Служба безопасности Украины готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения российских властей в создании дефицита продовольствия в стране. В западной прессе этот инцидент представят как «очередное злодеяние России».

Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. Такое мнение высказал журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.